Domenica 15 Ottobre 2023, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:49

LA VIOLENZA

Trentenne picchia l'ex moglie del compagno e la manda in ospedale. È successo l'altro ieri a Frosinone, in mezzo alla strada. A detta della trentenne, che lavora come impiegata in una azienda del frusinate, l'ex consorte, nonostante la separazione, era sempre troppo presente nella vita del suo compagno. L'uomo veniva contattato per qualsiasi problema. Dallo scarico del lavandino otturato, al mal di schiena improvviso. Ogni motivo era buono per attaccarsi al telefono e chiamarlo. Una situazione che a lungo andare ha cominciato a pesare alla trentenne che voleva godersi in santa pace e senza ingerenze la sua storia d'amore.Più volte aveva fatto presente al compagno, un imprenditore di 15 anni più grande di lei, che doveva tenere a bada la ex moglie, e che sotto sotto, con le scuse più disparate stava cercando di riconquistarlo. Quello che le dava maggiormente fastidio è che il suo compagno non le aveva mai detto né fatto nulla per impedirle questo contatto quotidiano.L'uomo si giustificava ricordando che la separazione aveva portato non pochi strascichi nella famiglia, a cominciare dal loro figlio di otto anni che si era ritrovato dall'oggi al domani senza la presenza di un padre. Giustificazioni che non hanno affatto calmato la trentenne sempre più convinta che tra i due ci fosse ancora un forte legame. Così l'altro giorno, quando per l'ennesima volta la ex moglie si è recata sotto casa dell'imprenditore perché doveva parlargli di alcune questioni relative ai loro risparmi che avevano cointestato su un libretto, la nuova compagna si è spazientita ed ha affrontato a muso duro la donna.All'inizio c'è stato un alterco solo verbale, sarebbero volate parole grosse. Quando però la ex moglie ha accusato la nuova compagna dell'ex marito di non aver avuto nemmeno un poco di pietà nei confronti del loro bambino che adesso stava soffrendo perché il papà era andato via di casa lasciandolo solo, l'impiegata ha reagito con una violenza inaudita. Ha cominciato a spintonare la donna fino a quando questa è rovinata a terra. Quest'ultima non ha fatto in tempo a rialzarsi che si è sentita prendere per i capelli. La malcapitata ha tentato di difendersi, ma la ragazza, indemoniata, l'ha colpita così tante volte con schiaffi e calci che alla fine ha cercato riparo all'interno di un portone. A causa di quella aggressione la signora è stata refertata al pronto soccorso.L'ex marito non appena ha saputo quello che era avvenuto si è precipitato dalla ex implorandola di non presentare denuncia, che avrebbe fatto in modo che la compagna non interferisse più nelle loro questioni personali Ma la donna è stata irremovibile ed ha fatto scattare la denuncia.