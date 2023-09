Sabato 16 Settembre 2023, 11:14

L'isola pedonale del centro storico di Latina si farà. Anzi, con l'occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, si sperimenta pure un suo - temporaneo - allargamento nella piazzetta di via Andrea Costa, spostando quei nove stalli davanti alla ex Banca d'Italia in piazza della Libertà.La conferma è giunta ieri, dal sindaco Matilde Celentano e dall'assessore alla Mobilità e trasporti, Gianluca Di Cocco, nel corso della presentazione degli eventi della settimana della mobilità, da oggi al 22 settembre. «Spero - ha spiegato la Celentano - che questa settimana rappresenti la direzione che intendiamo prendere come amministrazione, anche per l'isola pedonale, che vogliamo realizzare, come anche gli investimenti nelle piste ciclabili».Le fa eco anche Di Cocco che, parlando degli eventi, spiega come «a ridosso dell'area dell'ex cinema Giacomini toglieremo i nove posti auto e metteremo al loro posto un monumento appositamente fatto realizzare dal Rotary Club, in vista dell'isola pedonale».Secondo la prima cittadina, «sarà una settimana ricca di iniziative ed eventi. Il Comune ha voluto fortemente aderire alla 20esima edizione della Settimana, perché va nella direzione della mobilità sostenibile, del risparmio energetico, di uno stile di vita sano, in piena continuità con la passata amministrazione, che si è sempre spesa per queste buone pratiche. E noi siamo in continuità con queste politiche. La maggior parte delle emissioni nocive deriva proprio dalla mobilità, mentre il movimento in uno stile di vita sano previene da malattie cardiovascolari e da attacchi ischemici. L'Italia rispetto alle altre nazioni Ue è indietro su questo, ma spero che ci sia più sensibilità nelle prossime generazioni». Per l'assessore, «è un tassello dell'amministrazione comunale che indica dove e come vogliamo far vivere i nostri figli. Ogni città deve mettere in campo iniziative per ridurre le emissioni in atmosfera. Stiamo portando avanti il Piano urbano della mobilità sostenibile, e l'indirizzo è ridurre i veicoli in circolo e far utilizzare i mezzi alternativi. Durante questo evento, inaugureremo una nuova pista ciclopedonale dal centro al mare con una biciclettata e-bike (giovedì 21, ndr)».L'auspicio è che, grazie a tanti eventi previsti, «si possano far giungere in città anche visitatori e curiosi». Eventi come convegni e conferenze, ma anche come presentazioni di veicoli sperimentali, con il coinvolgimento del Pomos (Polo della mobilità sostenibile) che, presso l'arena del Cambellotti, porterà un'auto da corsa a motore elettrico e la carrozza sperimentale per sostituire quelle romane trainate da cavalli, nonché trasformazioni di veicoli da motori endotermici a elettrici. In piazza del Popolo, Csc Mobilità presenterà mezzi sostenibili di trasporto pubblico (acquistati con 512mila euro di fondi europei) e le agevolazioni per il tpl stesso; una maratonina da piazza del Popolo all'aeroporto nel centenario dell'Arma azzurra (domani); altri eventi saranno dedicati ai più piccoli, a 5 a 10 anni, e da 12 a 15 anni, con esposizione e prova di veicoli elettrici come bici e monopattini e soprattutto nozioni di educazione stradale.Non mancano conferenze e convegni, nonché confronti, ad esempio sul Pums con una fase di ascolto del territorio (lunedì 18), che la dirigente del settore, Daniela Prandi, definisce «un primo grande traguardo, per una mobilità che sia declinata a ogni livello. In breve tempo, saremo in grado di avere tutti i piani di settore».Andrea Apruzzese