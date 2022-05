Mercoledì 4 Maggio 2022, 10:39

Uno dei più grandi fotografi a livello internazionale sarà cittadino onorario di Alatri. Si tratta di Gianni Berengo Gardin, classe 1930, ligure di origine ma cittadino del mondo che, grazie all'amicizia che lo lega al fotografo alatrense Antonio Rossi, tornerà nella città ernica dove è stato gradito ospite ben 22 anni fa. Sempre oggi, nella stessa occasione, verrà attribuita la stessa onorificenza alla senatrice Liliana Segre. Tornando a Berengo Gardin, il grande fotografo vincitore di tutti i principali premi di fotografia nel mondo, tra cui l'ambitissimo Lucie Award, arrivò ad Alatri su invito dell'allora amministrazione Cittadini e grazie a Rossi per editare un libro fotografico di pregio con scatti relativi alla Settimana Santa e al Santo Patrono di cui furono stampate mille copie, oltre all'organizzazione di una mostra che ebbe notevole successo. Proprio Rossi, avendo saputo che al MAXXI di Roma si inaugura la personale rassegna sulla vita artistica di Gianni Berengo Gardin, ha ripreso contatto con il noto artista ed ha organizzato un ritorno al passato, rispolverando quei suggestivi scatti per riportarli all'attenzione della città.

Di concerto con l'amministrazione comunale, che ha trovato il sindaco Cianfrocca e il delegato alla Cultura Titoni entusiasti, si è deciso di conferire al grande fotografo mondiale la cittadinanza onoraria con una piccola cerimonia che si terrà proprio il 4 maggio ad Alatri quando verrà inaugurata anche la vecchia mostra rivisitata. La rassegna per alcuni giorni si terrà all'ultimo piano del Palazzo Conti Gentili, attuale sede del Comune, poi sarà spostata in via definitiva e permanente al Chiostro di San Francesco. Il progetto è stato proposto dall'associazione culturale Carpe Imaginem presieduta da Giovanni Zomparelli e subito accettato dall'amministrazione. Berengo era molto amico di Cesare Zavattini con cui ha prodotto ben 2 libri su Luzzara, coincidenza vuole che anche al grande regista fu conferita la cittadinanza onoraria nel 1986 ad Alatri dove recitò assieme ad attori locali con i quali collaborava, tra i quali Giovanni Fontana, oggi poeta e artista di fama internazionale. Ricordiamo che Gianni Berengo Gardin ha dato un grande contributo al fotogiornalismo italiano, per oltre 60 anni ha puntualmente documentato l'evoluzione della società italiana nella vita di ogni giorno e nei momenti speciali ed è uno dei pochi artisti italiani che fanno parte della Leica Hall of Fame Award, che si aggiudicò a Roma nel 2017. La mostra che si inaugura al MAxxi esporrà duecento fotografie tra le più celebri e altre inedite. Liliana Segre, invece, verrà insignita della cittadinanza onoraria per gli importantissimi valori di libertà e lotta al razzismo e alla sopraffazione che ormai da decenni rappresenta e che le sono valsi il riconoscimento di senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella nel 2018.

Andrea Tagliaferri

