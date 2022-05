Sabato 21 Maggio 2022, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:18

Tempo di playoff e di convocazioni per gli impegni delle varie nazionali. In casa Frosinone se da una parte non c'è stato nessun canarino convocato da mister Nicolato per l'Under 21, dall'altra si devono annoverare le convocazioni degli stranieri del gruppo giallazzurro, che sono stati chiamati dalle rispettive nazionali maggiori ed under. Ma la nota importante riguarda il primo riconoscimento nazionale per Federico Gatti, uno dei difensori rivelazione della stagione cadetta, acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio, che è stato inserito tra i 53 giovani giocatori di interesse nazionale convocati dal Ct Roberto Mancini per uno stage di allenamento a Coverciano. Gatti, il cui prestito dalla Juventus scade formalmente il 30 giugno, è il primo giocatore del Frosinone a vestire la maglia della Nazionale: «È un traguardo straordinario ha commentato il giocatore attraverso l'ufficio stampa canarino -. Ringrazio davvero di cuore il presidente Maurizio Stirpe, la società, i miei compagni, il mister, lo staff e tutto l'ambiente giallazzurro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Il calcio è uno sport di squadra e questo è il suo bellissimo risultato». Il difensore è stato inserito nel primo gruppo di giocatori, tutti molto giovani, tra i quali spicca il trequartista dell'Udinese classe 2006 Simone Pafundi, mentre il più anziano' è il 25enne portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario. Con Gatti ci saranno 29 calciatori di Serie A, 18 quelli di B e 6 impegnati all'estero. Il club di B più rappresentato è la Cremonese con quattro giocatori, Cremonese che presta anche numerosi uomini alla Nazionale Under 21 a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dal club lombardo sulla scoperta dei talenti, che ha dato i suoi frutti anche con una non preannunciata promozione diretta.



Tornando ai giocatori del Frosinone, oltre a Gatti anche altri tesserati giallazzurri saranno impegnati con le rispettive nazionali. L'italo-albanese Kalaj ha ricevuto la convocazione per la nazionale under 21 balcanica, così come Barisic con i pari età della Bosnia ed il giovane Pahic con l'under 18 slovena. Il gabonese Oyono invece, è stato chiamato dalla nazionale maggiore del suo paese.

Il mister della Romania, Edi Iordanescu, ha premiato invece un tesserato giallazzurro inserendo, nelle pre-convocazioni per le partite della Romania in Nations League di inizio giugno, Daniel Boloca. Iordnescu ha convocato 27 giocatori provenienti da club esterni alla Romania e tra questi oltre a Boloca figurano Puscas e Marin del Pisa, Man del Parma, Nedelcearu del Crotone. Alcuni di questi giocatori ed i rumeni in campo nella locale League 1, verranno scelti i giocatori per la serie internazionale. Boloca è nato e cresciuto, anche calcisticamente, in Piemonte, da genitori rumeni e dopo aver fatto esperienza nelle giovanili della Juventus, ha fatto il passaggio da professionista nel 2017 nel primo campionato della Slovacchia con il Tatran Presov. Successivamente è tornato in Italia per giocare nelle serie minori, con Romanese, Pro Sesto, Francavilla e Fossano, prima di essere prelevato da Angelozzi destinazione Frosinone. Per lui qualche giorno fa si è parlato di un forte interessamento del Torino. A proposito di Angelozzi, il direttore tecnico terrà lunedì una conferenza stampa nella quale farà presumibilmente il punto sul prossimo mercato giallazzurro.

