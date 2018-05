Web tax all'italiana sul binario morto

di Andrea Bassi e Luca Cifoni

Nel maggio 2017 a Bari, al vertice dei ministri finanziari del G7, l’Italia aveva spinto per accelerare il percorso internazionale verso la web tax. L’obiettivo era fare in modo che i colossi multinazionali digitali versassero al fisco, nei Paesi in cui fanno affari, importi un po’ più sostanziali e meno simbolici. A un anno quasi esatto di distanza, quel traguardo non è ancora in vista nonostante a livello nazionale sia stata approvata dal Parlamento - con la legge di bilancio - una normativa ad hoc che sulla...