Scadenza e regole per la dichiarazione IVA 2024: cosa bisogna capere

Per l'anno fiscale 2023, la dichiarazione IVA, tramite il modello IVA 2024, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente online entro il 30 aprile 2024. Sebbene il termine sia improrogabile, in caso di invio ritardato ma effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, specificatamente fino al 29 luglio 2024, sarà applicata una sanzione di 250 euro, sanabile con una riduzione fino al 10% del dovuto. Diversamente, una dichiarazione superiore ai 90 giorni viene considerata come non presentata, ma ciò non esime dal pagamento dell'IVA dovuta.