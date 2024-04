Rottamazione Quater: tesoretto da 3 Miliardi per finanziare la manovra

La rottamazione quater rappresenta una significativa fonte di entrate per il governo, stimando un incasso totale di 7 miliardi di euro. Questa iniziativa permette ai contribuenti di saldare i propri debiti fiscali attraverso un versamento unico senza interessi o suddividendolo in un massimo di 18 rate, promettendo un tesoretto da 3 miliardi di euro che fornirà risorse aggiuntive per la prossima manovra finanziaria. Rottamazione quater, pagamento prime tre rate entro il 15 marzo: come funziona e i giorni di tolleranza