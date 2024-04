Dichiarazione dei redditi, detrazioni Irpef per figli a carico solo se oltre i 21 anni: requisiti, importi e formule di calcolo. La guida

Con l’Assegno Unico Universale che ha incorporato la gran parte delle agevolazioni fiscali e dei bonus per i nuclei familiari relativamente ai figli minorenni e disabili, le detrazioni Irpef per i figli a carico da inserire nella dichiarazione dei redditi sono rimaste solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Le detrazioni possono essere richieste tramite il Modello 730/2024 o il Modello Redditi Persone Fisiche 2024.