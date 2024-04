Transizione 4.0, sospensione codici tributo Tax Credit: aggiornamenti e procedure

A seguito delle disposizioni del decreto-legge n. 39/2024, l’ Agenzia delle Entrate ha temporaneamente sospeso l'utilizzo dei codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta legati agli investimenti “”. La sospensione, annunciata con la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024, è in attesa dell'adozione del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale stabilirà le modalità di comunicazione telematica dell'ammontare degli investimenti previsti dalle imprese. I codici tributo interessati dalla sospensione, riporta Fisco Oggi, includono i numeri 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940 per gli anni di riferimento 2023 e 2024. Questa misura rimarrà in vigore fino alla pubblicazione del decreto direttoriale che fornirà le linee guida definitive per la fruizione dei tax credit su investimenti in beni strumentali nuovi e in attività di R&S, innovazione tecnologica e design. Rottamazione Quater: tesoretto da 3 Miliardi per finanziare la manovra