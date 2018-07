Marcello Conte, il protagonista di Dogman: «Eccomi, dalla discarica all’assedio delle donne»

di Gloria Satta

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Dopo il trionfo di Dogman, il noir di Matteo Garrone per cui ha vinto il premio d’interpretazione a Cannes, Marcello Fonte ha ricevuto 22 sceneggiature. «Ma non ne ho letta nemmeno una, sono ancora frastornato. Mi serve tempo per prendere la giusta distanza da tutto quello che mi sta succedendo», dice l’attore ritirando all’Ischia Global Fest un nuovo premio per il ruolo poetico e violento del ”canaro”. Cresciuto in Calabria poverissimo («abitavamo in una...