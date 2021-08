Podcast I gialli di Roma; la rabbia del Canaro (seconda parte)

Mercoledì 11 Agosto 2021, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 12 Agosto, 00:04

Questa è la seconda parte de "La rabbia del Canaro", il quarto episodio del podcast sui gialli di Roma.

Nel quartiere della Magliana dove vive ormai da anni, tutti lo chiamano “il Canaro”: è Pietro De Negri il titolare del negozio di toletta per animali. È nato a Cagliari nel 1956, il padre è un facoltoso imprenditore caduto in miseria. A quel punto si trasferisce a Roma con la madre, frequenta corsi serali e ottiene la licenza media. Ha un carattere irrequieto e ha difficoltà a mantenere la concentrazione. Quando cresce, ha difficoltà a costruire rapporti di amicizia e d'amore. Si chiude in se stesso, in un mondo tutto suo. In apparenza è un uomo tranquillo con un grande amore per gli animali.

É uno dei trenta capitoli scritti da Flaminia Savelli per i volumi in vendita con il Messaggero il 7 e 21 agosto e il 4 settembre.

