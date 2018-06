Calcutta: «Ora giro un film e poi ritorno nella mia Latina»

di Simone Canettieri e Alvaro Moretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Scusate se sono stato sincero». E cosa avrà detto mai Edoardo D’Erme per tutti Calcutta? Innanzitutto che è «contento» per Evergreen, il suo ultimo disco, campione di vendite in Italia. Per chi lo conosce, questa è già una notizia. Dopo il successo di Mainstream (con pezzi quasi generazionali come Frosinone, Cosa mi manchi a fare, Gaetano, Del Verde: guardare per credere su YouTube le visualizzazioni) sembra arrivato il momento della consacrazione. Ma il personaggio...