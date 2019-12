Stuprata dal branco a marzo, 25enne bruciata viva oggi mentre va al processo

Una ragazza di 25 anni è sopravvissuta a una violenza sessuale di gruppo avvenuto a marzo, e oggi è stata bruciata viva mentre stava andando in tribunale: è accaduto questa mattina in India alla giovane donna, stuprata lo scorso marzo. La 25enne, che vive del villaggio di Unrao, nello Stato centrale dell'Uttar Pradesh, in India, è ricoverata in un ospedale specializzato di Lucknow in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate sul 70 per cento del corpo.

A marzo aveva denunciato due uomini del suo villaggio, accusandoli di averla violentata e di aver filmato l'atto: questa mattina, all'alba, mentre si dirigeva verso il tribunale per partecipare all'udienza, è stata nuovamente aggredita da un gruppo di cinque uomini che l'hanno cosparsa di benzina e le hanno appiccato il fuoco. Tra i cinque c'erano anche i due accusati: uno era in clandestinità dal momento della denuncia, l'altro era tornato libero, su cauzione, la settimana scorsa. La polizia ha fatto sapere di avere già arrestato tutti gli assalitori.

