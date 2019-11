Ragazza cieca di 15 anni violentata a scuola da due insegnanti in pochi giorni

Una ragazza cieca di soli 15 anni ha raccontato di essere stata stuprata a scuola da due insegnanti. La violenza sessuale si sarebbe consumata nell'aula di musica di una scuola ad Ambaji, in India. La polizia è ora sulle tracce degli insegnanti Chaman Thakor, 62 anni, e Jayanti Thakor, 30, scappati dopo aver appreso delle accuse della 15enne. Lo stupro risalirebbe allo scorso settembre, a pochi giorni dell'inizio della scuola: la ragazza non vedente ha raccontato di essere sta violentata prima prima da Jayanti Thakor e poi, tre giorni dopo, da Chaman Thakor, sempre nella stessa aula.



Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giovane ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto solo di recente, raccontando in lacrime a una zia delle violenze subite. La stessa zia ha denunciato l'accaduto alla polizia. Si tratta dell'ennisimo caso di violenza sessuale in India, proprio nei giorni in cui la gente è scesa in strada per protestare contro la "cultura dello stupro" molto diffusa nel paese.