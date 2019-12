Veterinaria stuprata e uccisa, una bimba di 6 anni violentata: ondata di proteste in India

Una veterinaria stuprata e uccisa dal branco in un parcheggio dove aveva lasciato lo scooter. Una bambina di sei anni violentata da un quattordicenne che l'aveva attirata sul tetto con la promessa di una tavoletta di cioccolata. In India torna l'emergenza stupri e si scatenano le proteste.

Venerdì scorso la violenza di gruppo aveva provocato la morte di una giovane veterinaria a Hyderabad. Questa mattina, a Delhi, mentre i parlamentari delle opposizioni chiedevano al governo che cosa sia stato fatto per garantire la sicurezza delle donne e per prevenire il fenomeno, migliaia di attiviste dei più importanti gruppi femministi indiani, hanno manifestato assieme a molti cittadini che chiedono di mettere fine a questa situazione. I quattro responsabili della violenza e dell'assassinio a Hyderabad, che hanno dai 20 ai 24 anni, sono stati arrestati ieri: nel corso delle manifestazioni molti hanno chiesto per loro la pena di morte con esecuzione immediata, senza attendere le lungaggini delle udienze in tribunale.

‚ÄčIndia, orrore in un ospedale: cinque infermieri stuprano una paziente

Cinque uomini violentano una sedicenne in ospedale, orrore in India

Dal fine settimana, quando è arrivata la notizia della morte della veterinaria, circondata dal branco in un parcheggio dove aveva lasciato lo scooter, sono venuti alla luce numerosi altri casi di stupro, in diverse zone del paese: come quello di un 14enne che a Lakhimpur ha violentato una bambina di sei anni, attirata sul tetto di una casa con l'offerta di una tavoletta di cioccolata.

