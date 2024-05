Spezie cancerogene dall'India: ossido di etilene nei curry dei due maggiori marchi esportati

Ossido di etilene nei preparati di spezie. Il caso delle sostanze nocive nei mix di curry esotici trovati nei prodotti Mdh ed Everest si allarga dopo che Hong Kong e Singapore hanno bloccato i due maggiori marchi di curry esportati in Europa, Stati Uniti e Nord Africa. Nel mix c'è un agente pesticida cancerogeno: l'ossido di etilene.

Spezie cancerogene dall'India: il problema dell'ossido di etilene

Ora l'India sta ispezionando le strutture dei produttori di spezie Mdh ed Everest per verificarne la conformità agli standard di qualità. «Le prove negli esseri umani indicano che l'esposizione all'ossido di etilene aumenta il rischio di cancro linfoide e, per le donne, di cancro al seno, ha scritto L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti nel 2018.

Questo mese Hong Kong ha sospeso le vendite di tre miscele di spezie MDH e di una miscela di spezie Everest per il curry di pesce.

Singapore ha ordinato il ritiro della miscela di spezie Everest, affermando che contiene alti livelli di ossido di etilene, non adatto al consumo umano e a rischio di cancro in caso di esposizione prolungata.

Le spezie MDH ed Everest sono tra le più popolari in India e vengono vendute in Europa, Asia e Nord America. Le esportazioni hanno totalizzato 4 miliardi di dollari nel 2022-23, secondo lo Spices Board, l'ente regolatore del settore in India.

«Sono inoltre in corso ispezioni approfondite presso le strutture degli esportatori per garantire il rispetto degli standard normativi. ... Il Consiglio è in contatto con le missioni indiane a Singapore e Hong Kong per ottenere maggiori informazioni», si legge in un comunicato.



La MDH e la Everest non hanno risposto immediatamente alle domande sulla dichiarazione dello Spices Board.

Martedì scorso, Everest ha dichiarato che le sue spezie sono sicure per il consumo e che i suoi prodotti sono stati esportati «solo dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni e approvazioni dai laboratori dello Spice Board of India». La MDH non ha commentato la questione.

Lo Spices Board ha aggiunto che sta iniziando a testare obbligatoriamente l'ossido di etilene nelle spedizioni di spezie verso Singapore e Hong Kong, mentre anche le spedizioni verso altri Paesi saranno rigorosamente monitorate per verificare la presenza del contaminante.

Ossido di etilene, cos'è

Leggiamo sul sito dell'Istituto nazionale per il cancro statunitense che è un gas incolore infiammabile con un odore dolce. Viene utilizzato principalmente per produrre altri prodotti chimici, compreso l'antigelo. In quantità minori, l'ossido di etilene viene utilizzato come pesticida e agente sterilizzante. «La capacità dell’ossido di etilene di danneggiare il DNA lo rende un efficace agente sterilizzante ma spiega anche la sua attività cancerogena».

Il linfoma e la leucemia sono i tumori più frequentemente segnalati come associati all’esposizione professionale all’ossido di etilene. Anche i tumori allo stomaco e al seno possono essere associati all’esposizione all’ossido di etilene.