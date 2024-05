Madre getta il figlio di 6 anni disabile in un fiume, muore sbranato dai coccodrilli. Il marito: «Buttalo via»

In India Savitri Kumar, una mamma di un bambino disabile di 6 anni, ha gettato dopo un'accesa discussione con il marito Ravi Kumar, il figlio in fiume pieno di coccodrilli che lo hanno sbranato. La causa della loro è discussione è stata a causa del padre che non riconoscendo il bambino perchè disabile, le aveva ordinato di liberarsene.

La vicenda

La coppia si trovava sabato 4 maggio nei pressi del fiume Kali, insieme al bimbo disabile di 6 anni. I due hanno iniziato a litigare perchè secondo quanto riportato dalla polizia, il marito avrebbe messo in dubbio la sua decisione di avere un bambino con disabilità. L'ordine del marito è stato quello di gettare il bimbo in fiume infestato da coccodrilli e la madre presa da un attimo di follia ha compiuto questo gesto. I vicini dopo aver visto la scena hanno immediatamente chiamato la polizia che ha inviato dei sommozzatori per cercare il ragazzo in acqua, ma senza successo perchè era notte.

La polizia è tornato il mattino seguente nel luogo e sono riusciti a trovare il corpo. Il bambino ha riportato gravi ferite e gli mancava una mano, il che, secondo un agente di polizia, indicava che il ragazzo era stato sbranato a morte da uno o più coccodrilli. La polizia ha ordinato comunque un autopsia per determinare le cause della morte.