India, scoperto il serpente più lungo mai esistito: misurava 15 metri

Venerdì 3 Maggio 2024, 11:20

In India, i resti fossili di un gigantesco serpente estinto, vecchio di 47 milioni di anni, sono stati scoperti e identificati. Sebbene siano state recuperati solo alcune vertebre dell'animale, gli studiosi stimano che il serpente potesse raggiungere una lunghezza di 15 metri, rendendolo uno dei serpenti più lunghi mai esistiti. La scoperta è avvenuta nel 2005 quando i paleontologi, tra cui Sunil Bajpai dell'Indian Institute of Technology Roorkee, stavano cercando fossili in una miniera di carbone nel Gujarat, nell'India occidentale. «In realtà stavamo cercando in questa località fossili delle prime balene», dice Bajpai a New Scientist «ma abbiamo trovato anche una serie di altri fossili di vertebrati, compresi quelli di serpenti»