Rodi è in fiamme, incendio fuori controllo: evacuati 30.000 turisti, in fuga anche via mare

Incendio Rodi - la diretta. Circa 30mila persone sono state messe in salvo a Rodi, dove i vigili del fuoco greci combattono da cinque giorni contro gli incendi alimentati da temperature roventi e forti venti. Duemila persone sono state evacuate via mare con un'operazione che ha coinvolto una ventina di imbarcazioni. Secondo le autorità locali, le 30.000 persone riuscite a lasciare le aree minacciate lo hanno fatto con tutti i mezzi disponibili: tra loro turisti e residenti, accolti in palestre, scuole e centri congressi dell'isola per trascorrere la notte. Le fiamme restano fuori controllo nelle località di Laermon e Lardos.