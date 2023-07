Caldo, emergenza in Europa: 45 gradi in Italia e 39 in Croazia. Cerbero infuoca il Mediterraneo: due morti in Lombardia

Cerbero colpisce l'Europa e infuoca il Mediterraneo. È un caldo mortale quello che sta investendo l'intero continente. A Lodi, un operaio di 44 anni è morto collassato, mentre lavorava alla segnaletica stradale. A Brescia un clochard è stato trovato morto: l'ipotesi è che si sia sentito male a causa del caldo. L'Italia ha registrato più morti per caldo in Europa. nel 2022.

In Spagna le temperature sono andare oltre i 44°C. Per nominare questa fortissima ondata di calore non rimane che affidarsi al lessico dantesco. Cerbero e Caronte sono i nomi che presi in prestito dalla Divina Commedia per gli anticicloni africani che stanno attanagliando l'Europa.