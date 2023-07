Caldo, maltempo, grandine e tromba d'aria: la conta dei danni al Nord, circolazione treni sospesa in tratto nel Ravennate

Caldo record e maltempo - Sono al momento 14 le persone ferite per le conseguenze della tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio nella provincia di Ravenna: dieci sono lievi, mentre quattro sono in condizioni di media gravità. Tra questi, due persone, uno era alla guida di un'auto, sono state colpite da alberi ad Alfonsine, caduti per il vento, portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sono impegnate squadre di vigili del fuoco da tutta la regione per la rimozione di alberi caduti e il ripristino della viabilità, oltre a squadre Enel, coordinate dalla Prefettura di Ravenna. Operativi i Coc a Ravenna e nei comuni della Bassa Romagna. A Ravenna zona di Savarna-Sant'Alberto c'è stato un sopralluogo del prefetto Castrese De Rosa e del sindaco Michele de Pasquale.