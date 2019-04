Notre-Dame, Canadair inutilizzabili: il getto avrebbe distrutto le vetrate

Ultimo aggiornamento: 21:21

Brucia la cattedrale di Notre-Dame , a Parigi , e le autorità francesi hanno subito valutato ogni ipotesi per domare l'incendio nel tempo più breve. In un primo momento si è anche immaginato di impiegare il Canadair , vale a dire l'aereo antincendio capace di incamerare e sganciare acqua. I vigili del fuoco, però, hanno scartato l'idea in fretta.Infatti il Canadair è un aereo progettato per spegnere gli incendi boschivi o, comunque, divampati in aree vaste. Può riempire i serbatoi con circa 6.140 litri di acqua o di liquido ritardante. Ma sganciare sei tonnellate d'acqua a quasi 200 km/h da almeno 100 metri di altezza avrebbe l'effetto di una bomba, soprattutto su un'unica costruzione antica di 800 anni.L'uso dei Canadair, come detto, è pienamente efficace contro gli incendi dei boschi quando l'effetto dell'acqua si unisce a quello del potente spostamento d'aria causato dalla caduta di tanto liquido a quella velocità da quell'altezza. Ugualmente improbabile, per lo stesso motivo, l'uso di elicotteri con gavoni pieni d'acqua appesi al gancio baricentrico.In particolare, poi, a Notre-Dame, a risentirne maggiormente sarebbero stati le vetrate policrome e i rosoni, due tra i capolavori che la cattedrale conserva. Inoltre non sarebbe stato neppure semplice ricaricare d'acqua i serbatoi degli aerei nella zona di Parigi.