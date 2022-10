Canadair si schianta sull'Etna durante servizio anti-incendi

Era decollato da Lamezia Terme (Catanzaro) il Canadair precipitato durante un'operazione di spegnimento di un incendio nel Catanese. Il velivolo faceva parte della flotta della Babcock Italia. La società, come si legge sul suo sito, è leader di servizi medici di emergenza aerea (Ems), antincendio aereo e operazioni Oil and gas (O&g) aeree. È presente nel nostro Paese con 48 basi. Babcock da oltre 35 anni fornisce servizi antincendio aerei, operando in Europa e Canada con oltre 500 professionisti altamente qualificati.