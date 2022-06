Narni, brucia il bosco a La Quercia. Per domare le fiamme sette squadre dei Vigili del Fuoco e un canadair.

NARNI Bruciano i boschi nella zona de La Quercia. Un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi su cui inizialmente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Amelia e Terni. Con il passare delle ore però, a causa del forte vento che ha alimentato le fiamme, l'incendio si è pericolosamente esteso tanto da rendere necessario il supporto delle squadre di Orvieto, Todi e Spoleto e quello di un canadair.

«Sono sul posto - ha detto il sindaco Lorenzo Lucarelli in una breve nota - grazie al lavoro dei vigili del fuoco la situazione sempre migliorare. Al momento in zona è stata interrotta la linea elettrica per l’arrivo del canadair».

Sull'area è in sorvolo il Drago Vf.

(notizia in aggiornamento)