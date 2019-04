Notre-Dame in fiamme, l'Eliseo: salvataggio non garantito, decisiva prossima ora e mezza

La cattedrale di Notre-Dame, simbolo di Parigi e della cristianità, sta bruciando interamente e le speranze che sopravviva qualcosa delle sue parti lignee sono quasi nulle. L'allarme viene lanciato dal portavoce della cattedrale del XII secolo, mentre i pompieri cercano di domare le fiamme che la stanno divorando, senza l'aiuto dei canadair per il rischio che arrechino più danni che benefici. «Il salvataggio non è garantito», ha detto l'Eliseo.

«Non è certo che Notre-Dame si salvi», ha detto il sottosegretario all'Interno, Laurent Nunez, parlando con i giornalisti nei pressi della cattedrale in fiamme. Poco prima di lui, i soccorritori avevano dichiarato di non essere «sicuri di poter circoscrivere la propagazione» delle fiamme.

«Sta bruciando tutto», ha detto il portavoce Andre Finot. E il timore è davvero che non resti nulla. «Non è facile dare delle indicazioni finché non si capisce meglio l'evoluzione dell'incendio, ma è evidente che si tratta di un grande disastro. La situazione è molto preoccupante e sicuramente ci saranno anche problemi di carattere strutturale molto importanti alla Cattedrale di Notre-Dame», dice in un'intervista all'Ansa Giorgio Croci, uno dei più noti ingegneri strutturisti d'Italia, intervenuto, tra le altre decine di studi e progetti riguardanti edifici e opere d'arte, nel restauro della Basilica di San Francesco di Assisi.



«Finché non sarà spento completamente l'incendio, sarà difficile fare valutazioni - sottolinea Croci -, ma è evidente che in casi come questo si seguono procedure abbastanza strutturate, con metodologie ben precise». Croci spiega che un primo passaggio sarà «necessariamente mettere in sicurezza la struttura». «In genere - dice - si interviene attraverso puntellature, possibilmente mobili, che potranno essere spostate a seconda delle esigenze. È chiaro che molta parte della struttura, che è stata investita dal fuoco o che comunque è stata in qualche modo scalfita, avrà perso la sua capacità portante».

Croci spiega che, in queste situazioni, si avvia un lavoro di equipe che coinvolge un grande numero di esperti. «Intervengono ingegneri, restauratori, storici dell'arte, che sono utili dell'individuare le specificità della cattedrale - sottolinea -. In Francia ci sono esperti molto preparati in questo settore e sapranno certamente come muoversi al meglio». Ovviamente una delle prime tappe - afferma l'ingegnere - «sarà quella che coinvolgerà anche le autorità giudiziarie. Occorrerà verificare l'origine dell'incendio e le cause».

«Il passaggio successivo è creare una mappa dei danni, una carta, da aggiornare continuamente, che consenta di programmare tutti gli interventi successivi - spiega ancora -. Dopo il collasso del tetto, i danni si diffonderanno ad altre strutture importanti, magari indirettamente colpite dal fuoco, con una progressiva riduzione della resistenza, anche perché nella basilica è stato utilizzato molto legno». «I danni da incendio - prosegue - sono molto differenti da quelli provocati da un sisma, che provocano lesioni più facilmente individuabili. Nel caso della Basilica di Assisi abbiamo impiegato un paio d'anni per portare a termine gli interventi. In questo caso potrebbe essere più complesso».