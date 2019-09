Dorian, la prima vittima dell'uragano è Lachino McIntosh, 8 anni. Dispersa la sorella

È un bambino di 8 anni la prima vittima confermata dell'uragano Dorian alle Bahamas. Il piccolo Lachino McIntosh è morto per annegamento nelle isole Abaco e, attualmente, anche la sua sorellina è dispersa. Lo riferisce la Cnn, che riporta le dichiarazioni della nonna del bambino, Ingrid McIntosh, ai media locali. In queste ore l'uragano Dorian sta flagellando l'arcipelago distruggendo migliaia di abitazioni e provocando inondazioni.



«Tutto quello che posso dire - ha raccontato Ingrid McIntosh all'Eyewitness News - è che mia figlia mi ha chiamato da Abaco e mi ha detto che mio nipote è morto. Non so cosa sia realmente successo, mi ha detto che è annegato». Alle isole Abaco, nell'arcipelago delle Bahamas, il passaggio di Dorian ha provocato vittime e danni catastrofici. Lo ha detto il ministro degli Esteri Darren Henfield: «Da quello che ci risulta, ci sono stati danni catastrofici. Abbiamo notizie di vittime, sono stati visti dei corpi, ma non possiamo confermare fino a quando non potremo vedere noi stessi».

First death recorded in Abaco following Hurrican Dorian passage on Abaco....

BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh's sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa

— Bahamas Press (@Bahamaspress) 2 settembre 2019