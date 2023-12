Squalo uccide una donna mentre faceva paddle boarding con il marito: l'attacco a pochi metri dalla riva

Una donna di Boston è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre faceva paddle boarding con un membro della famiglia, probabilmente il marito, alle Bahamas. La tragedia è avvenuta lunedì 4 decembre ed a confermare la notizia è stata la polizia in una conferenza stampa trasmessa da Reuters. La donna e l'uomo stavano facendo paddle boarding in un resort pochi metri di distanza dalla riva, quando è stata morsa dall'animale. Il portavoce della polizia delle Bahamas, il sergente Desiree Ferguson, ha riferito che un bagnino è immediatamente uscito su una barca per provare a salvare la coppia.

L'attacco

«Alla vittima è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare.

Tuttavia, ha riportato gravi lesioni alla parte destra del corpo, compresa la regione dell'anca e anche l'arto superiore destro», ha riferito Ferguson. La donna, che non è stata ancora identificata, è stata dichiarata morta dopo pochi minuti. L'attacco avviene appena un giorno dopo che una ragazza di 26 anni è morta dopo essere stata morsa da uno squalo in Messico mentre nuotava con la sua giovane figlia. Gli attacchi di squali sono rari alle Bahamas, ma negli ultimi mesi ne sono stati segnalati diversi.