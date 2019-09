Dorian investe le Bahamas con venti a 320 km/h. South Carolina, evacuata intera costa

Dorian colpisce le Bahamas con tutta la sua forza da uragano di categoria 5. Una parte di Marsh Harbon, cittadina di 6.000 persone alle isole Abaco, è «sott'acqua» e residenti disperati cercano rifugio dopo che le loro abitazioni hanno perso il tetto. «Preghiamo per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d'ora. Venti di quasi 320 chilometri l'ora», ha scritto su twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.



The Bahamas are really feeling the full effect of Dorian. #hurricandorian pic.twitter.com/pRH7WFzT5M



Tremano la Florida e il South Carolina. Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano. L'ordine riguarda circa un milione di persone.

🛰️ Satellite imagery this morning of now Category 5 Hurricane Dorian approaching the Abaco Islands in the northern Bahamas. For the latest on Dorian visit https://t.co/ONza7RQRVp pic.twitter.com/GJRAKhr7jA

— NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) September 1, 2019