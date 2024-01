Squalo attacca bambino nella piscina di un resort di lusso

Prima la "passeggiata con gli squali", poi l'attacco, infine le urla e la «pozza di sangue». Arriva dalle Bahamas l'ennesima storia che poteva finire in tragedia. Mentre nuotava nella piscina di un resort con i pescecani, un bambino di dieci anni è stato aggredito da uno di essi, perdendo molto sangue e finendo così in ospedale.

Un bambino di dieci anni è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava in una delle piscine dell'Atlantis Resort, un comprensorio composto da hotel, casinò e parchi acquatici situato a Paradise Island, alle Bahamas. Originario del Maryland, negli Stati Uniti, al momento dell'attacco il bimbo stava facendo il bagno nella vasca della "Passeggiata con gli squali", un'attrazione che permetteva di nuotare a contatto con i pescecani. Come raccontato da alcuni testimoni, poco dopo l'immersione del ragazzino, uno squalo si sarebbe avvicinato e lo avrebbe aggredito: «Appena il ragazzino si è immerso abbiamo visto lo squalo avvicinarsi a lui e poi solo una pozza di sangue». Portato nel pronto soccorso dell'isola, il bambino è ora in condizioni stabili. La polizia ha avviato un'indagine.