Traghetto pieno di turisti affonda alle Bahamas, morta una donna: una passeggera riprende tutta la scena

Una turista del Colorado di 74 anni è morta alle Bahamas quando un traghetto, che trasportava più di 100 persone su un'isola privata, si è capovolto. Il video della tragedia è stato ripreso da una passeggeral, Kelly Schissel, che era in vacanza insieme al Chad erano durante il trasbordo organizzato dalla Royal Caribbean. «La nostra barca sta affondando. Tutti stanno impazzendo. Letteralmente affondando. Sono all'ultimo piano del traghetto, ci serve aiuto», si sente urlare la donna.

L'incidente

Tutti gli altri passeggeri e l'equipaggio sono stati soccorsi e portati in salvo.

Ma non è ancora chiara la causa di morte della turista. In un comunicato, la polizia ha dichiarato che la donna è stata trovata priva di sensi quando gli agenti hanno aiutato a tirare fuori dall'acqua le persone alla deriva. Gli operatori hanno provato a rianimarla una volta giunti sul molto dell'isolotto, ma senza riuscirci.

Il video

Ancora secondo le autorità, sull'imbarcazione c'erano sufficienti giubbotti di salvataggio e tutte le persone a bordo li indossavano. Il traghetto a due livelli avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo aver lasciato Paradise Island diretta a Blue Lagoon Island, una destinazione popolare appena a nord della capitale Nassau.

Una famiglia che si trovava sulla parte superiore della barca ha detto di essere stata travolta e gettata in mare da due grosse onde. Intanto sul traghetto qualcuno avrebbe gridato di indossare i giubetti di salvataggio che si trovavano a prua dove si sono ammassati i passeggeri sbilanciando l'imbarcazione. L'incidente è avvenuto a soli 100 metri dalla riva ma comunque in acque mosse che hanno creato non poche difficoltà ai naufraghi anche se i soccorsi sono partiti immediatamente. Schissel ha filmato altre persone che saltavano in mare mentre la folla a bordo continuava a urlare. Gli ultimi secondi del video pubblicato su TikTok ha accumulato oltre 25 milioni di visualizzazioni.