Beirut squassata da un'enorme esplosione, decine di feriti, altissima colonna di fumo, porto devastato Video

Beirut squassata nel tardo pomeriggio da una potentissima esplosione. Come mostrano alcune immagini televisive una densa colonna di fumo si alza dalla zona del porto della capitale libanese.

Libano, scontri tra polizia e manifestanti davanti alla sede del governo

In attesa di un bilancio più preciso, la Croce Rossa libanese ha riferito che vi sarebbero decine di feriti, alcuni dei quali sepolti sotto le macerie. La deflagrazione, avvenuta nella zona del porto, è stata avvertita in tutta la capitale libanese, provocando scene di panico tra i cittadini.

Massive explosion in #Beirut Port, Lebanon. Reportedly the source of the major explosion was a fire at a warehouse for fireworks. pic.twitter.com/UmfAXFlmU2

— Pop Base (@PopBase) August 4, 2020