Scoperta shock, dentista trova una "mandibola umana" nella piastrella del pavimento

Lunedì 29 Aprile 2024, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 10:46

Durante una visita alla casa appena ristrutturata dei suoi genitori in Europa, un dentista ha fatto una scoperta insolita. Mentre percorreva un corridoio che portava a un terrazzo, ha notato una piastrella del pavimento che sembrava contenere una mandibola umana, tagliata ad angolo e con alcuni denti visibili. Essendo appunto un dentista, l'uomo ha riconosciuto immediatamente l'osso, come ha raccontato in un post su Reddit la scorsa settimana.

La mandibola, incastonata in un corridoio che porta al terrazzo della casa, sembrava tagliata ad angolo e ricordava al medico le scansioni TC che esamina quotidianamente per il suo lavoro in implantologia. L'uomo, noto sul social network come Kidipadeli75, ha preferito non rivelare il suo nome completo per proteggere la privacy della sua famiglia ma ha voluto raccontare la sua storia attraverso una mail al Washington Post: «Lavoro con questo tipo di immagini ogni giorno e mi sembrava molto familiare» ha scritto al giornale.