Beirut, scontri per l'anniversario dell'esplosione di un anno fa: 54 feriti

Mercoledì 4 Agosto 2021

È passato un anno dalla terribile esplosione che ha sconvolto Beirut e tutto il Libano. Il giorno della commemorazione, però, è segnato da tensioni altissime con scontri in piazza. Decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare nel centro di Beirut. È di 54 feriti il bilancio provvisorio degli scontri in corso. Lo riferisce la Croce Rossa libanese secondo cui parte dei feriti è stata soccorsa sul posto mentre altri sono stati trasportati nei vicini ospedali. La maggior parte dei feriti sono tra i manifestanti ma ci sono anche alcuni agenti.

Con un minuto di silenzio e di raccoglimento, migliaia di persone hanno ricordato oggi a Beirut le oltre 200 vittime della devastante esplosione che il 4 agosto, tra le 18:07 e le 18:08 di un anno fa, ha ferito oltre 6.500 persone, distrutto il porto della capitale libanese e ha danneggiato un terzo della città. L'esplosione fu causata dalla deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio incautamente lasciate in un magazzino per sette anni. Le campane delle chiese hanno suonato ripetutamente mentre i muezzin dalle moschee salmodiavano versetti del Corano. Elicotteri e velivoli militari hanno sorvolato a bassa quota il cielo sopra il luogo dell'esplosione.

Durante la manifestazione si sono verificati scontri tra la polizia schierata in tenuta anti-sommossa che ha sparato lacrimogeni, mentre gli attivisti hanno lanciato pietre. E hanno tentato di forzare le inferiate che bloccano l'accesso al perimetro della sede del parlamento, in Place de l'Etoile.

Cortei di persone si sono dirette all'ingresso del porto, poco lontano dall'epicentro dell'esplosione e di fronte agli scheletri dei silos di grano distrutti dalla deflagrazione. La folla si è assiepata su entrambe le corsie dell'autostrada che costeggia il porto commerciale di Beirut, tra la piazza dei Martiri e il devastato quartiere di Gemmayze. Oltre alla gente comune, tra i manifestanti si riconoscono gruppi distinti: familiari delle vittime dell'esplosione, attivisti della società civile, seguaci di piattaforme politiche critiche del sistema politico accusato di corruzione e malgoverno, membri di organizzazioni e categorie professionali come medici, avvocati, insegnanti.

Si sono registrati episodi di tensione nel vicino quartiere di Gemmayze tra manifestanti anti-governativi e seguaci di partiti filogovernativi. L'esplosione del 4 agosto del 2020 è attribuita da più parti alla corruzione e al malgoverno della classe politica libanese ed è avvenuta nel contesto della più grave crisi economica registratasi in Libano negli ultimi decenni.

Il messaggio del Papa

«Cari libanese il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare perché il Libano torni ad essere un messaggio di fratellanza e di pace per tutto il Medio Oriente». Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell'udienza generale oggi, ricordando l'esplosione al porto di Beirut di un anno fa.