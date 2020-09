Beirut, ancora paura: a fuoco il palazzo in costruzione di Zaha Hadid

Ancora fiamme a Beirut. Un nuovo incendio si è propagato oggi in centro, in un edificio in fase di costruzione e realizzato dallo studio del celebre architetto Zaha Hadid. Lo riferiscono media libanesi mentre sui social network appaiono diversi video amatoriali dalla zona dell'incendio, sul lungomare di Beirut. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, il terzo in pochi giorni nel cuore della capitale libanese, devastata il 4 agosto scorso da una esplosione al porto che ha ucciso circa 200 persone.



Breaking: There is a large fire at the Zaha Hadid building in the Beirut Souks, the largest shopping area in the city. pic.twitter.com/0C9yBaydTH — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 15, 2020

