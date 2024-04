Kenya, crolla una diga: oltre quaranta morti. Inondazioni in tutto il Paese, Nairobi è nel caos

Tragedia in Kenya, che si trova di fronte a una delle peggiori catastrofi naturali degli ultimi anni. Almeno quarantadue persone sono rimaste uccise a causa dello scoppio di una diga in una città a nord della capitale del Kenya, Nairobi: lo ha dichiarato il governatore della contea di Nakuru, Susan Kihika all'Afp, mentre il Paese è flagellato da forti piogge e inondazioni. «Quarantadue è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero», ha detto Kihika.

Le inondazioni

Negli scorsi giorni, il bilancio dei morti accertati delle inondazioni in Kenya è salito a 83, con 19 persone ancora disperse, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati recuperati altri 13 corpi da due fiumi nelle regioni centrali del Paese e da una delle baraccopoli di Nairobi, Mathare.