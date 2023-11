Alta tensione Israele-Libano: Tel Aviv non esclude attacco a Beirut

Aggiornamenti in evidenza

di Mauro Evangelisti

Non ci fermiamo, staneremo Hamas, ripetono i militari israeliani. E Netanyahu nel discorso in tv di ieri sera ha ripetuto: non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, non ci sarà alcun cessate il fuoco fino a quando non saranno liberati gli ostaggi, ormai abbiamo il pieno controllo della Striscia di Gaza. E contro Hamas ripete: «Ha portato il disastro a Gaza».

Ancora: «Non ci sono pressioni internazionali che ci faranno cambiare idea sulla necessità di proteggere noi stessi.

Quando Hamas sarà sradicata, Israele manterrà il controllo di sicurezza nella Striscia». Non solo: ha anche escluso che Gaza in futuro sarà governata dall’Autorità nazionale palestinese, come ipotizzato dagli Usa: «Non consentiremo a chi non ha condannato la strage per oltre 30 giorni di controllare Gaza il giorno dopo».



MILITARI

«Raccontano che stiamo attaccando l’ospedale di Shifa. Non è vero: ci sono combattimenti tra i nostri soldati e i terroristi di Hamas che operano attorno all’ospedale. Non c’è nessun assedio. In questo momento stesso, chi vuole lasciare gli ospedali e mettersi in salvo può farlo», sono le parole dell’Idf, le forze armate israeliane impegnate nei furiosi combattimenti nella Striscia di Gaza, pure vicino agli ospedali, dove non ci sono solo gli operatori sanitari e i pazienti, ma anche decine di migliaia di rifugiati.

In serata l’esercito promette: aiuteremo ad evacuare i bambini ricoverati nell’ospedale di Shifa. I militari spiegano la strategia, nella quale rientrano anche i combattimenti vicino agli ospedali che hanno suscitato reazioni indignate. E per difendersi dalle critiche, l’Idf ha messo in fila alcune affermazioni. La prima: «Abbiamo aperto e assicurato una via di evacuazione dagli ospedali Rantisi e Nasser, nonché una via aggiuntiva per gli abitanti di Gaza che si spostavano verso Sud. Mentre le nostre truppe assicuravano il percorso, terroristi armati hanno sparato».

I militari israeliani hanno annunciato l’uccisione di un altro comandante di Hamas, Ahmed Siam. «Aveva impedito - spiegano - a molti civili di abbandonare l’ospedale di Rantisi e andare al sicuro al Sud, ne ha tenuti in ostaggio almeno 1.000. I terroristi sparavano contro chiunque tentasse di mettersi al sicuro». L’esercito ripete: «Hamas ha trasformato gli ospedali in fortini, devono essere evacuati».

furiosi attacchi dell’Idf, con i tank e i bombardamenti, hanno consentito di prendere undici roccaforti di Hamas. Solo l’altra notte è stato distrutto un tunnel. Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari: «Stiamo intensificando le attività nel campo profughi di Shati, roccaforte centrale di Hamas nella Striscia. Hamas ha perso il controllo, gli abitanti di Gaza se ne sono andati contrariamente alle sue istruzioni». Austin, segretario della Difesa Usa, parlando con il suo omologo israeliano, il ministro Gallant, ha ribadito che lo Stato ebraico ha il diritto di difendersi, ma «è importante proteggere i civili e fornire aiuti umanitari».

Di fronte alle spinte internazionali a concedere una tregua ai civili intrappolati a Gaza perché i corridoi umanitari e la pausa quotidiana di quattro ore dei combattimenti non sono sufficienti, Israele risponde con altri tasselli a sostegno delle sue azioni. Diffusa la notizia del ritrovamento in un asilo, a Beit Hanoun, nel Nord, «di armi e munizioni». Alla stampa sono stati mostrati missili e altri armamenti recuperati di produzione nordcoreana e iraniana. Secondo il Washington Post «Hamas è armata fino ai denti». Il quotidiano cita un ex ufficiale dell’intelligence israeliana, Avi Melamed: «La sorpresa maggiore è il quantitativo di armi che ha accumulato Hamas. Non stiamo parlando di ragazzini con una pistola, ci sono missili anti carro».



RABBIA

Vengono citati il nordcoreano Bulase-2, l’Rpg-7 di origine russa, l’iraniano Raad. C’è il nodo del dissenso contro Hamas. Ieri è circolato un video, pubblicato da un palestinese all’estero, in cui una donna anziana racconta: «Abbiamo cercato di fuggire, ma ci hanno costretto a restare. Mi hanno minacciata: “se scappi ti sgozziamo”. Da 30 giorni siamo prigionieri di Hamas».

Un altro uomo, prigioniero nell’inferno di Gaza, si rivolge in modo sarcastico al leader politico di Hamas che se ne sta tranquillo in un hotel di lusso a Doha: «Dimmi Hanniyeh, dove sei? Dove sono i tuoi figli? Perché non hanno preso il parapendio per attaccare Israele? Ah, sei in albergo... Hai fatto il massaggio? Sarai stanco...». Ieri era l’anniversario della morte di Arafat e sul web c’è chi dice: «Almeno lui quando combatteva stava sotto le bombe con i fedayn, mangiava il loro stesso pane».

Tra chi è scappato al Sud, cresce la rabbia per l’abisso in cui è precipitata la Striscia di Gaza per l’attacco del 7 ottobre, con la prevedibile reazione di Israele. Negli ospedali mancano cibo e corrente elettrica, Hamas ha scorte copiose nei tunnel. La rabbia però cresce anche in parte della popolazione israeliana, visto che nonostante le promesse, il primo ministro Netanyahu, al 36esimo giorno di guerra, non ha sbloccato la situazione dei 240 ostaggi presi da Hamas. Anche ieri sera si sono svolte delle proteste in varie città di Israele. Secondo l’emittente israeliana Canale 13 ci sono comunque «trattative avanzate» per un accordo per lo scambio di un «gran numero» di prigionieri.

Sarebbero però esclusi i soldati israeliani, mentre lo Stato ebraico rilascerebbe un numero imprecisato di detenuti palestinesi e consentirebbe l’invio di carburante a Gaza. Una parte consistente degli ostaggi è straniero, il 10 per cento (25) è formato da braccianti thailandesi contro cui, con una ferocia ancora più inspiegabile, ci si è accaniti (39 sono stati uccisi).