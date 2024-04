Florida, quattro ragazzi muoiono durante un inseguimento della polizia. Tra le vittime anche una promessa del football

Quattro adolescenti tra i 14 e i 16 anni, responsabili di un furto di un suv Honda, sono morti in un incidente stradale tra Waldo e Gainesville, in Florida, in seguito ad un inseguimento della polizia. Il conducente ha perso il controllo dell'auto che viaggiava a 180 chilometri orari, dopo una manovra della polizia per bloccare il suv.

I ragazzi frequentavano la Newberry High School nella contea di Bradford, a nord-est di Gainesville.

Due di loro sono morti sul colpo nei pressi di Waldo, gli altri due sono deceduti pochi giorni dopo all'Uf health shands hospital di Gainesville a causa delle ferite riportate.

Le vittime

Jabril Cheevers e Lawrence McClendon Jr. erano entrambi studenti della Newberry High School. McLendon era un difensore della squadra di football. La famiglia McClendon ha organizzato una raccolta fondi Go fund me per coprire le spese del funerale.

L'inseguimento

L'inseguimento della polizia è iniziato dopo la segnalazione del furto di un Suv Honda a Gainesville. Solo poche ore dopo il furto, l'auto è stata individuata da un lettore di targhe. Gli agenti hanno prima cercato di far accostare i ragazzi a bordo del veicolo rubato. Sembrava che stessero rallentando, ma poi il conducente ha accelerato fino a raggiungere i 180 chilometri orari. Le pattuglie della polizia impossibilitate a raggiungere quella velocità hanno chiesto l'aiuto della Florida Highway Patrol. L'agente ha costretto a girare bruscamente di lato il veicolo, il quale si è poi ribaltato e schiantato contro un palo di cemento.

«Ci è voluta più di un'ora e mezza per estrarre tutte le vittime dall'auto» riferisce l'emittente televisiva di Gainesville WCJB.

«La Florida Highway Patrol era l'unico veicolo che poteva effettivamente tenere il passo», ha detto il vicecapo della contea di Bradford Brad Smith. «I nostri veicoli non possono eguagliare la velocità a cui stavano andando, ma abbiamo continuato con una delle nostre unità a cercare di rimanere il più vicino possibile come unità di riserva a FHP finché le unità della contea di Alachua non sono riuscite a raggiungerli».

Le autorità hanno aggiunto che due degli adolescenti morti erano in libertà vigilata, perché indossavano monitor per le caviglie, mentre per altri tre era stato emesso un mandato di cattura riferisce l'emittente televisiva del Mississippi WLBT. Alcuni dei ragazzi sembravano indossare anche dei passamontagna.

L'addio da parte della scuola

«È con grande tristezza che condivido che i due studenti della Newberry High School che hanno avuto un grave incidente stradale lo scorso fine settimana sono deceduti a causa delle ferite riportate», ha scritto il preside della Newberry High School James Sheppard in un messaggio ai genitori. Grazie per aver tenuto entrambe queste famiglie nei vostri pensieri durante questo momento difficile».

Lawrence McClendon, il difensore di football

«Lawrence McClendon era un ragazzo fantastico da avere intorno e da inserire nel nostro programma. - ha detto il capo allenatore di football del Newberry Ed Johnson - Come giocatore di football era competitivo, talentuoso e implacabile con un talento per fare grandi partite. Mancherà davvero a tutti nella famiglia del calcio Panther»