L'arsenale militare di Hamas, tra bombe magnetiche e mini-sottomarini: «Una quantità di armi sorprendente»

Negli scontri che da decenni si consumano tra Israele e gruppi armati palestinesi, in passato le forze israeliane si trovavano ad affontare il lancio di molotov, bottiglie e pietre. Oggi, nella guerra con Hamas, l'Idf si trova davanti un nemico dotato di un arsenale massiccio quantitativamente e sofisticato, in cui l'espansione della potenza di fuoco di Hamas è sotto gli occhi degli analisti.

Gli arsenali prodotti in Iran e Corea del Nord

Bisogna tenere a mente che Istaele rappresenta uno dei Paesi in grado di mettere in campo una forza militare tra le meglio armate e più avanzate tecnologicamente del mondo. Un conflitto che resta asimmetrico, quindi, quello tra Israele e Hamas. Ma, nonostante ciò, l'abbondanza e la potenza dell'arsenale di Hamas è un dato di fatto che preoccupa Israele. Come ha dichiarato Avi Melamed, Michael Milshtein, ex capo del dipartimento palestinese dell'Idf e analista senior presso il Dayan Center dell'Università di Tel Aviv, la dotazione militare di Hamas assomiglia a quello degli "eserciti statali". "In realtà non c'è nulla di nuovo o sorprendente nelle armi stesse - ha spiegato l'analista - La sorpresa principale è la quantità."

Israele ha monitorato da vicino i tipi di armi in possesso di Hamas. Oltre a una forza stimata di circa 30 mila uomini, l'organizzazione terroristica dispone moderni fucili da cecchino, parapendii, "bombe magnetiche", droni d'attacco a senso unico, mini-sottomarini, mine antiuomo, missili anticarro e razzi a lungo raggio, in grafo di colpire a nord fino a Haifa, vicino al confine con il Libano.

Ma da dove arrivano queste sofisticate dotazioni militari? Molte delle armi sono state contrabbandate nella Striscia di Gaza attraverso tunnel, valichi di terra e via mare negli ultimi dieci anni, a causa dell'enorme instabilità e disponibilità di armamenti bellici dovute alle guerre in Iraq, Libia, Siria e Sudan. Gran parte delle armi sono state prodotte dall'Iran (il maggiore sostenitore statale di Hamas) e persino dalla Corea del Nord. Dopodiché, molte varianti armi sono state assemblate con sempre maggiore precisione e sofisticazione proprio nella Striscia, all'interno di fabbriche sotterranee.

Buona parte degli armamenti sono stati mostrati da Hamas proprio nei recenti combattimenti ravvicinati all'interno della Striscia di Gaza, dove Israele concentrare la propria intelligence proprio per identificare le forze aeree e terrestri di Hamas. Le Forze di Difesa Israeliane sono infatti ormai all'interno di Gaza City, combattendo Hamas sopra e sotto terra in aree descitte come "a nido d'ape", e "piene di tunnel".

Avi Melamed, ex funzionario dell'intelligence israeliana e fondatore di Inside the Middle East, un'organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sull'istruzione, ha dichiarato che Israele dovrà affrontare condizioni "molto difficili" con Hamas e i suoi alleati armati a Gaza. "E' un nemico armato in modo massiccio", ha detto, "non una banda di ragazzini che vanno in giro con le pistole".