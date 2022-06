Aborto negli Usa, da Disney a Netflix: le aziende che pagheranno ai dipendenti le spese per affrontarlo in altri Stati

I grandi brand dicono no e offrono ai loro dipendenti la possibilità di spostarsi in uno Stato dove l'aborto è consentito. E a spese dell'azienda. La lista è già lunga ma destinata a crescere ancora di più nelle prossime ore: Disney, Netflix, Paramount, Comcast, Sony, Meta hanno confermato che copriranno le spese di viaggio per i dipendenti che cercano di abortire dopo il ribaltamento della sentenza "Roe v. Wade" da parte della Corte Suprema.

La Disney ha contattato i dipendenti venerdì per sottolineare che riconoscono «l'impatto» della decisione della Corte Suprema e «resta impegnata a fornire un accesso completo a cure di qualità e convenienti» per tutti i dipendenti Disney e le loro famiglie. «Non importa dove vivono», ha detto una fonte interna a Variety. I dipendenti Disney che non possono accedere a un servizio medico, compresi gli aborti, avranno la possibilità di avere «una copertura per ricevere livelli di assistenza simili in un altro Stato».

Un portavoce di Netflix ha detto a Variety: «Netflix offre una copertura per il rimborso del viaggio per i dipendenti statunitensi a tempo pieno e le persone a loro carico che hanno bisogno di viaggiare per cure contro il cancro, trapianti, cure per l'affermazione del genere o aborto, attraverso i nostri piani sanitari statunitensi. Si tratta di un'indennità a vita di 10.000 dollari per dipendente e/o persone a carico».

Come si muovono le aziende

Alla luce della decisione della Corte Suprema, Warner Bros. Discovery ha ampliato le sue «opzioni di prestazioni sanitarie per coprire le spese di trasporto per i dipendenti e i loro familiari coperti che devono viaggiare per accedere all'aborto e alle cure riproduttive», ha spiega un portavoce. Variety ha confermato anche che Comcast offre viaggi e copre i servizi e le procedure mediche dei dipendenti sia di Comcast che di NBCUniversal che non sono disponibili vicino alle case dei dipendenti.

Il Ceo di Paramount Global Bob Bakish e il chief people officer Nancy Phillips hanno inviato venerdì un promemoria allo staff, ottenuto da Variety, confermando le intenzioni dell'azienda di coprire i costi di viaggio per i dipendenti che avranno bisogno di abortire, scrivendo. Un portavoce di Meta ha dichiarato: «Intendiamo offrire rimborsi per le spese di viaggio, nella misura consentita dalla legge, per i dipendenti che ne avranno bisogno per accedere all'assistenza sanitaria e riproduttiva fuori dallo stato. Stiamo valutando il modo migliore per farlo, date le complessità legali coinvolte». I dipendenti Sony negli Stati Uniti, invece, ricevono il rimborso per il viaggio se per loro è necessario accedere ai servizi sanitari disponibili nell'ambito del piano sanitario, che include l'assistenza sanitaria riproduttiva.

Il Ceo di Condé Nast, Roger Lynch, ha dichiarato venerdì in una nota al suo staff che la società ha «apportato miglioramenti ai nostri benefici sanitari negli Stati Uniti per aiutare i dipendenti e i loro familiari a carico coperti nell'ottenere l'accesso alle cure riproduttive indipendentemente da dove risiedono. I dipendenti che necessitano di aborto, infertilità o servizi di affermazione di genere che non possono ottenere tali cure a livello locale ora hanno diritto al rimborso di viaggio e alloggio».

Oggi la Corte Suprema ha ribaltato la storica sentenza "Roe v. Wade", ponendo fine alla protezione federale del diritto all'aborto. Il parere finale, scritto dal giudice Samuel Alito, ripudia integralmente la decisione del 1973 che garantiva le tutele costituzionali federali del diritto all'aborto. Variety ha contattato altri studi di Hollywood e diverse aziende ma quelle tra cui Amazon e Lionsgate hanno detto di non avere ancora una nota da divulgare.