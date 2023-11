Shiqi Fu, nuvole e fiori incantano nell’estetica eterea della designer emergente

I sogni dell’infanzia incontrano temi fantastici nel lavoro del designer emergente Shiqi Fu, che porta il sogno nel design dei gioielli. Laureata alla Glasgow School of Art, Fu traduce un’estetica eterea in forme anticonformiste.

«Le mie creazioni sono progettate per trasportare il pubblico in un regno di fantasia dove i confini tra realtà e immaginazione sono deliziosamente oscurati», in una nota ha spiegato Fu. «La mia visione creativa è incentrata sulla creazione di pezzi che non solo abbelliscono il corpo, ma suscitano anche emozioni e ricordi, colmando così il divario tra l’incantevole regno dell’infanzia e le intricate complessità dell’età adulta».



L’ISPIRAZIONE

È una narrazione che prende spunto dalla natura, con nuvole e fiori che si uniscono a silhouette più astratte in argento e l’ottone uniti all’opale e la pietra di luna. A coronare il tutto l’uso dello smalto. La difficoltà maggiore è stata quella di tradurre le texture intangibili e fluide delle nuvole e del cielo in forme e linguaggi visivi tangibili e indossabili.

«Per imitare questi movimenti ha utilizzato il linguaggio del design e ha fatto esperimenti con la modellazione, trovando alla fine il giusto equilibrio tra fragilità e bellezza per garantire che i gioielli fossero visivamente attraenti ma anche dal design equilibrato.

Questa collezione è un invito a ricordare le proprie fantasie e avventure infantili, mettendo l’accento su un tempo in cui la vita era meno complicata e la curiosità scorreva più facilmente».