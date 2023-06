La Rome university of Fine Arts chiude l'anno accademico con l'evento «Rufa crazy pink party»: più di 2500 gli invitati tra studenti e ospiti speciali

La Rome University of Fine Arts - RUFA ha concluso il suo anno accademico con uno straordinario evento di chiusura presso la suggestiva location del Sanctuary eco retreat di Roma. Più di 2500 studenti, artisti, attori, registi, stilisti e designer provenienti da ogni ambito creativo hanno partecipato attivamente a questa celebrazione eccezionale. Sotto l'insegna della parità dei generi, l'evento ha abbracciato il colore rosa come dress code principale, simboleggiando l'uguaglianza e la diversità nell'ambito delle arti. Il mare di abiti rosa che riempiva la location ha reso l'atmosfera ancora più incantevole, mentre gli ospiti brillavano con il loro stile e creatività unici.

Il closing party di RUFA non è stato solo un'occasione per celebrare il talento e la dedizione degli studenti, ma anche per riunire alcune delle menti più brillanti del settore creativo. Attori, registi, stilisti, artisti e designer hanno condiviso la loro passione e visione, creando un ambiente glamour e stimolante. Durante la serata, è stata presentata una performance straordinaria che ha richiamato lo stile iconico dei Daft Punk, celebre duo musicale elettronico.

I partecipanti sono stati trasportati in un viaggio sonoro e visivo, mentre gli artisti sul palco hanno omaggiato il famoso gruppo con una performance energica e coinvolgente.

La serata è stata caratterizzata da spettacoli di alto livello, con performance artistiche e installazioni che hanno catturato l'immaginazione di tutti i presenti. La musica avvolgente del dj set Arch Gianluca Gentili ha accompagnato i partecipanti fino a tarda notte, creando un'atmosfera di un evento indimenticabile super cool. RUFA desidera esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario. Grazie agli studenti, agli artisti e a tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere questa serata un successo senza precedenti. Informazioni su RUFA: La Rome University Of Fine Arts - RUFA di Roma è un'istituzione accademica di eccellenza nel campo delle arti visive, del design, della moda, del cinema, della fotografia e della comunicazione e della media art. Fondata nel 1998, RUFA ha guadagnato una solida reputazione internazionale per la sua qualità accademica e la formazione di talenti creativi eccezionali.