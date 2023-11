Madina, nella magia della linea Rainbow la meraviglia di sentirsi uniche

«Il lusso sta nell’unicità, non nella preziosità». È questa la convinzione che muove l’arte di Madina Visconti di Modrone, che dal 2014 crea gioielli che portano il suo nome. Milanese, 31 anni, di nobili natali, famiglia di artisti e di industriali che non ha bisogno di presentazioni, Madina crede che la sapienza artigianale sia più preziosa dell’oro. E che la poesia delle forme della natura sia più potente della lucentezza dei diamanti.



LA VOCAZIONE

Milano, Cinque Vie. È lì che la creativa cresce, nel cuore di quella che fin dal Medioevo era cittadella di artigiani, vie di botteghe di orafi e di fabbri. Fin da bambina è affascinata dalla mamma Osanna, creatrice di gioielli: sente che quella è la sua vocazione. Studia oreficeria fra Milano e Londra, affianca la madre nel lavoro e poi decide di spiccare il volo. Così nasce il brand Madina Visconti, atelier in via Santa Marta a Milano, in alcuni rivenditori selezionati nel mondo e online. Niente oro, niente pulizia del finito, niente alta gioielleria. Sì a bronzo, argento e ottone, sì ai volumi over, sì alla matericità che richiama l’attenzione, tanto da far trasparire tutta l’artigianalità del manufatto.



Gioielli tutti realizzati a mano con la tecnica della fusione a cera persa, antico metodo che si basa sulla fusione del metallo in una forma negativa. «Il bronzo è senza dubbio il mio metallo preferito: è vivo, le sue sfumature cambiano nel tempo assumendo un fascino sempre diverso», sottolinea Visconti che autorizza le sue donne a indossare le creazioni liberamente. «Amo le persone eccentriche. Mi diverto molto a giocare con i colori e gli abbinamenti, sovraccaricando. I gioielli Madina Visconti si possono indossare nei diversi momenti della giornata da coloro che amano osare».

La nuova collezione è la Rainbow e nasce da un desiderio di cambiamento.

Per la linea, che comprende orecchini, anelli, bracciali, collane, spille e mollette per capelli, Madina, per la prima volta, punta sull’astratto. A prima vista ogni monile è composto di pietre colorate e oro rosa, che si rivelano smalto trasparente sul bronzo modellato a forma di pietra incastonata.



LA COLLEZIONE

«Rainbow è sicuramente una collezione di rottura. Non è un abbandono ma una variazione. Le pietre rimangono un elemento legato alla natura, per realizzare la collezione usiamo il nostro materiale principale, il bronzo e i colori degli smalti sono medesimi alle collezioni naturalistiche precedenti». Nel futuro del brand ci saranno mai oro e diamanti? «È un desiderio molto forte, non escludo questa possibilità in una linea futura»