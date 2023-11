Gucci: parola d’ordine Horsebit, l’iconico morsetto è emblema d’eleganza

Esistono parole nel mondo della moda che, appena pronunciate, richiamano alla memoria il nome di una maison. Tra le tante, Horsebit fa rima con Gucci. Ed è un legame quasi simbiotico che stuzzica fantasie inaspettate e allo stesso tempo incarna codici di eleganza e maestria artigianale.



L’EMBLEMA

Per celebrare il settantesimo anniversario di uno degli emblemi più importanti della maison fiorentina, l’azienda ha realizzato una serie di pezzi preziosi che prendono punto dall’iconico morsetto.

Pochi sanno, infatti, che l’Horsebit è nato in Toscana nel 1953 come elemento decorativo di un mocassino; l’inventore fu Aldo Gucci, figlio del fondatore Guccio Gucci, che decise di ispirarsi all’equitazione per debuttare nel mondo della calzatura. Quello fu solo l’inizio di un grande successo.



LE INTERPRETAZIONI

La versione stilizzata in miniatura del morsetto in metallo in doppio anello con barretta nelle briglie per cavalli è diventato, infatti, un simbolo distintivo della griffe.

Espressione della comunità rappresentata dalla maison, è stato interpretato nel corso di settant’anni in motivi e dettagli in metallo su accessori, gioielli e ready-to-wear.

Oggi come ieri, Gucci ne riprende non solo il design ma anche l’allure trasformandolo in un vezzo di pura vanità femminile. Realizzati in oro giallo, i nuovi gioielli Horsebit hanno un approccio audace e moderno e fondono i classici motivi di Gucci con maglie minimaliste, dando vita a catene geometriche di grande effetto con chiusure integrate.

L’ATTENZIONE

A questo si aggiungono un anello, un’accattivante collana e due bracciali, uno a fila unica e l’altro a doppia fila. Cattura l’attenzione anche il collier con diamanti taglio baguette e smalto verde acceso.

GLI OROLOGI

Il morsetto iconico è presente anche su due nuovi orologi. Uno con una delicata catena a doppia fila con una cassa a losanga sfaccettata; l’altro con una catena più robusta a tre file. Entrambi i modelli presentano cassa e bracciale in oro giallo e un quadrante spazzolato color oro.