Crivelli, Oro brunito e diamanti neri catturano gli sguardi nella versione “Black Tie”

Black tie, ossia cravatta nera. Un’indicazione precisa per l’abbigliamento – smoking per lui, abito lungo per lei – e di fatto sull’atmosfera dell’occasione cui si è invitati. Meno formale della white tie, che impone all’uomo il frac, ma decisamente di più del completo. La definizione “Black Tie” però assume anche altre valenze e, con Crivelli, sviluppa le suggestioni glamour fino a renderle preziose. E, ora, total black.



NERO ASSOLUTO

La collezione Like, infatti, si arricchisce con l’introduzione dell’oro brunito associato ai diamanti neri per raccontare una nuova idea di lusso: sofisticato, inatteso, meno ostentato ma non per questo meno importante. Insomma, per chi vive e porta avanti la cultura del gioiello. Si va dal choker al girocollo, dal bracciale agli orecchini, fino all’anello. Tutti rigorosamente in oro brunito con diamanti neri, appunto. Total Black, dunque - o quasi – acceso dai riflessi ad ogni movimento.



LA CAMPAGNA

A raccontare questa nuova visione cromatica, piena espressione del sentire contemporaneo, è la campagna A Lifetime Journey, firmata dal maestro della fotografia Fabrizio Ferri e ambientata a New York.

Non una semplice idea pubblicitaria ma una vera – e intensa – narrazione, concepita per raccontare una personalità forte e la voglia di farsi notare senza per questo doversi mettere in mostra.

La filosofia è quella di tendenza del Quiet Luxury, che si fa “immagine”, sia nei gioielli, sia nelle foto che li raccontano.



ESSENZIALE

La collaborazione con il fotografo è iniziata nel 2019 e qui porta avanti la visione di “Like”, puntando all’essenzialità, per eliminare la “maschera” dello sfarzo e dare spazio e attenzione ai dettagli. L’eleganza, quindi, si fa sobria e per questo ancora più ricercata.



Foto dopo foto, nell’alternanza di scatti a colori e in bianco e nero, a comporsi è una precisa idea di stile, che invita a vivere i gioielli, anche importanti, in ogni momento della giornata, magari giocando con accostamenti a contrasto. Il Choker Like full pavé Black Tie, in oro brunito con pavé di diamanti neri disposti per tutta la lunghezza del gioiello, indossato insieme al Choker Like Full Pavé in oro e pavé di brillanti, anche questi disposti per tutta la lunghezza del gioiello, è fantasia grafica che seduce gli sguardi.

E conquista, creando suggestioni e look da gran diva, sensuale come il cinema hollywoodiano in bianco e nero ci ha insegnato a sognare, ma anche rock, come la modernità ci invita a rivelarci. Senza rimanere imbrigliate nei canoni o, come in questo caso, rileggendoli secondo nuove ottiche. E desideri.