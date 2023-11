Buccellati affascina celebrando ricordi e antiche tradizioni

Storia, tradizione e un passato che si fonda su solide radici, potenti come pietre, e un futuro tutto da costruire. La collezione Opera di Buccellati è proprio questo e si contraddistingue per il suo gancio con la memoria, ma con la voglia di essere anche smaccatamente contemporanea.



LA SIMMETRIA

I gioielli che la compongono partono dall’immaginario del Rinascimento italiano, dall’elemento floreale, rielaborato, arricchito e trasfigurato, con attenzione estrema alla simmetria. Il fiore è anche il simbolo della maison. Lo stesso nome della collezione, Opera, fa cenno alle arie di famose composizioni. La nuova linea Opera Color Tulle aggiunge un ventaglio di nuance vivaci dove c’erano motivi di vuoto. La collezione comprende anelli, sautoir, bracciali flessibili e bangle, orecchini pendenti e a bottone, tutti in tre differenti versioni con parte superiore lavorata a tulle raggiera. L’elemento logo è incassato con pietre semi-preziose, come onice e madreperla, o con smalti colorati. O, ancora, lasciato vuoto, senza né pietre né smalti, per esaltare la trasparenza e la leggerezza della lavorazione a tulle.



LA SMALTATURA

La smaltatura risale alle tradizioni orafe dei greci e dei romani e si sviluppa poi nei secoli. Buccellati ha deciso di far rivivere l’antica tradizione della smaltatura, utilizzandola per creare un nuovo elemento decorativo e contrasti forti.

L’oro è ricoperto con un omogeneo strato di smalto, successivamente viene cotto e fissato alla superficie metallica.

Tutte le versioni sono disponibili con o senza diamanti. La caratteristica di Opera è la sua versatilità. «Il nostro elemento logo, alla base delle varie declinazioni della collezione, si presta a infinite evoluzioni e non finisce mai di stupire proprio per questo - afferma Andrea Buccellati, presidente e direttore creativo della maison - Le nuove interpretazioni mantengono l’ispirazione originaria del logo come richiamo architettonico rinascimentale, ma lo modificano e lo esaltano. Così, Opera Premium si impreziosisce di diamanti e diventa subito alta gioielleria. Opera Galileo gioca sulla terza dimensione e la plasticità delle forme e Opera Maxi esalta le dimensioni e propone un esercizio meticoloso di lavorazione a nido d’ape e con tulle a raggiera».