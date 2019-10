Gran Bretagna, Dorothy festeggia 108 anni: «Il segreto della mia longevità? Lo champagne»

Una signora inglese di 108 anni ha ricevuto 654 biglietti e lettere da tutto il mondo per il suo compleanno. Era stata la casa di cura di Harrogate, nello Yorkshire, dove la centenaria vive, a lanciare l'appello divenuto virale: inviate una cartolina di auguri per ogni anno della sua lunga vita. Dorothy Flowers ha ricevuto posta da tutto il mondo: Almeria nel sud della Spagna, Bangkok, Las Vegas, New York e Australia. Il segreto della sua lunga vita? «Champagne, cioccolato e corse di cavalli».

Oltre ai biglietti (raccontano diversi siti inglesi) Dorothy ha anche ricevuto tanti regali tra cui gin, champagne, fiori e cioccolatini. Alla responsabile della casa di cura, la signora ha detto: «Sono fortunata ad aver accumulato molti ricordi felici durante la mia vita e, anche a 108 anni, ne sto accumulando ancora».

Nata a Headingly, Leeds, il 22 ottobre 1911, Dorothy ha sposato un commercialista, Leonard, e insieme a lui ha lavorato nel Consiglio di controllo scommesse dell'ippodromo. Non ha avuto figli e dal 1981 è vedova. Dopo aver trascorso quattordici anni da sola nel Devon, Dorothy si è stabilita ad Harrogate per stare vicino alla nipote Judith.

«Grazie a tutte le persone che hanno organizzato questa festa e hanno spedito le cartoline».

