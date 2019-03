I 103 anni di nonna Giovanna festaggiati dal sindaco Arena a palazzo del Priori

Il sindaco Giovanni Arena ha festaggiato in municipio i 103 anni della viterbese Giovanna Sapia. Il compleanno della ultracentenaria signora Giovanna, festeggiati lo scorso 3 marzo, ha visto il bis ieri a Palazzo dei Priori, insieme al primo cittadino Arena. Una torta e una targa per la festeggiata e gli auguri del sindaco a nome dell'intera città.



«Giovanna è la testimonial ideale di Viterbo – ha confidato Arena alla signora centenaria -. Nonostante le difficoltà incontrate, affrontate e superate, a 103 anni ha lo spirito e la tempra di una ragazzina. E la nostra Giovanna non è l'unica ultracentenaria in città. L'aria pulita fa bene alla salute e mantiene giovani – aggiunge sorridendo il sindaco -. Ancora tanti auguri!».



Ad accompagnare la signora Giovanna a Palazzo dei Priori, la nipote Simonetta Cappelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA