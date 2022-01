Grande festa ad Aprilia per i 108 anni di nonna Vita

Ad Aprilia è grande festa per il grande traguardo raggiunto da nonna Vita. Un nome un programma, perché la dolce signora ha da poco festeggiato 108 anni. Un compleanno ricco d'amore celebrato presso Villa Sihem, casa alloggio per anziani che si trova in via delle Ginestre, nella periferia apriliana. Gli operatori della struttura, ma anche i parenti, le amiche e chi ama nonna Vita ha reso omaggio al suo compleanno ultracentenario con gioia ed entusiasmo. «Porgiamo i nostri migliori auguri a nonna Vita, le auguriamo di trascorrere uno splendido 2022 hanno commentato gli operatori di Villa Sihem una grande festa in suo onore, nel rispetto delle norme anticovid, è stato doveroso».



Numerosi i messaggi giunti alla signora Vita nel giorno del suo compleanno. C'è la ricorda con amore: «Una donna forte e piena di coraggio», ha commentato una cittadina che l'ha conosciuta sul lavoro tanti anni fa. «Raccontaci il tuo segreto Vita», hanno chiesto in tanti.



L'ultracentenaria ha sempre avuto un carattere solare e sorridente, mai si è arresa davanti alle avversità che ha trovato sul suo cammino. Ma la carta vincente, come sempre, è l'amore. Quello dei suoi figli, dei nipoti e di chiunque l'abbia conosciuta. Scambiarsi emozioni e gioia di vivere regala sempre una marcia in più. Di recente ad Aprilia sono state tante le cittadine che hanno raggiunto o superato il traguardo dei 100 anni. Ogni volta è stato motivo di festa, orgoglio e gioia. Sono soprattutto coloro che hanno partecipato alla fondazione di Aprilia, che hanno lavorato nei campi e hanno visto la città crescere e diventare vivace come lo è oggi. Con un aumento della popolazione in pochi anni, fenomeno che è destinato a riconfermarsi anche nei prossimi anni con la parallela richiesta di nuovi e più servizi, migliorare strade e strutture, sempre nell'ottima della tutela di salute e ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA