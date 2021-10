"Le Pagine della Terra": Paolo Malaguti, Stefano Mancuso e Monica Pais in finale al premio letterario

Venerdì 22 Ottobre 2021, 17:25

I libri "Se l'acqua ride" di Paolo Malaguti, edito da Einaudi; "La pianta del mondo" di Stefano Mancuso, edito da Laterza e "La casa del cedro" di Monica Pais, edito da Longanesi, sono i tre finalisti del "Premio Le Pagine della Terra", il riconoscimento letterario 'green', unico in Italia nel suo genere, fondato e ideato dal maestro tintore Claudio Cutuli e da Vera Slepoj.

APPROFONDIMENTI ROMA “Lo sport la più grande rete sociale del Paese LIBRI J.K. Rowling, ecco "Il maialino di Natale" L'APPUNTAMENTO Libri in piazza e nel museo, lettori itineranti

I componenti della giuria

I tre finalisti, annunciati oggi a Roma dalla giuria presieduta dal regista Enrico Vanzina e Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola e presidente onorario Legambiente, da una selezione di 16 partecipanti, competeranno al primo premio del riconoscimento che sarà annunciato il 13 novembre a Venezia, città 'capitale mondiale della sostenibilità'.

La giuria è composta dall'avvocato Marco Cappelletto, dagli scrittori Gaetano Cappelli e Paolo Cognetti (vincitore Premio Strega 2017), dall'ex sottosegretaia all'Ambiente Barbara Degani, dai giornalisti Marco Frittella, Giovanni Grasso, Paolo Possamai, Gennaro Sangiuliano, dalla presidente di Marevivo Rosalba Giugni, da Laura Lega (capo Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico), dal generale Antonio Pietro Marzo (comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri), dal presidente Nazionale di FareAmbiente Vincenzo Pepe e dal geologo e scrittore Mario Tozzi.

I membri della giuria sono stati voluti dal maestro tintore Claudio Cutuli, affermanto nel panorama mondale della nota anche grazie ai suoi nobili tessuti tinti in modo naturale con elementi vegetali, costruiti nel rispetto della natura e dei suoi elementi.

“Lo sport la più grande rete sociale del Paese: verso una moderna società sportiva”, convegno al Coni

Il premio

Saranno riconosciuti premi in denaro anche a secondo e terzo classificato. Ispirato ai valori della natura e dell'ecologia, il premio è un concorso narrativo per chi intende cimentarsi con le tematiche ambientali, ecologiche e della sostenibilità. Nasce per sensibilizzare e promuovere la tutela dell'ambiente, oggi tra le prime sfide mondiali dei cittadini e dei governi.

Il premio, infatti, si pone l'obiettivo di mettere lo scrittore e l'opera letteraria, il romanzo, all'apice di un contenuto fortemente educativo e in grado, come tutti i romanzi letterari, di poter modificare la visione del mondo. Una visione che veda l'ambiente, la tutela degli alberi, del mare, delle montagne, degli animali e del nostro stesso modo di vivere al centro della costruzione delle storie e dei contenuti letterari.

Giancarlo Siani, il libro sulla verità del delitto oggi gratis con Il Mattino