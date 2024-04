Atp Barcellona, Tsitsipas batte Lajovic e vola in finale: sfiderà di nuovo Ruud come a Montecarlo, orario e dove vederla

Sarà di nuovo tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud l'ultimo atto sulla terra rossa. Dopo la finale di pochi giorni fa a Montecarlo, vinta dal greco in due set, anche quella dell'Atp di Barcellona li vedrà l'uno contro l'altro. Nella giornata di sabato il norvegese ha avuto la meglio sull'argentino Etcheverry in due set, il greco invece ha vinto contro Lajovic in tre set.

Per Ruud ci sarà la possibilità di prendersi la sua rivincita, dopo aver perso appena 7 giorni fa la finale del torneo del Principato contro lo stesso Tsitsipas.

Il greco, invece, punta al secondo trofeo consecutivo sulla terra rossa che darebbe un segnale forte a tutti i suoi avversari. Certamente quello di Barcellona non conterà come il torneo di Montecarlo ma certamente potrà dare fiducia ad entrambi i tennisti in vista del proseguo della stagione sulla terra. Tsitsipas non ha ancora vinto un Atp 500 in carriera, anche se per tre volte è arrivato 2°; nel 2018, nel 2021 e nel 2023. Anche Ruud è a caccia del suo primo Atp 500. Comunque vada la finale regalerà una prima volta per uno dei due tennisti.

Orario e dove vedere la finale di Barcellona

La finale dell'Atp 500 di Barcellona tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud andrà in scena domenica 21 aprile sulla pista Rafa Nadal, con orario ancora da definire. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.